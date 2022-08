Tennis, under18: Lorenzo Comino guadagna posizioni dopo le conferme di Maribor

Continua a mietere successi importanti Lorenzo Comino, tennista monregalese classe 2006: dopo il successo a Doboj di inizio luglio, sugli scudi anche nel circuito ITF under 18. Nel torneo di grado 4 appena conclusosi a Maribor in Slovenia, infatti, ha conquistato il suo terzo titolo in doppio e la semifinale nel singolo.



Con lui nella gara, ad accompagnarlo, il Tecnico Nazionale Paolo Calvi.



Questi risultati proiettano Lorenzo in avanti di altre cento posizioni circa nel ranking mondiale, consentendogli di accedere con maggiore sicurezza ai tornei di grado superiore e di potersi confrontare con i diciottenni più forti di specialità.