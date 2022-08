Tuffi, Campionati Europei: per Timbretti Gugiu un oro e un bronzo

Inizio con il botto per l'Italtuffi ai Campionati Europei: il cuneese Eduard Timbretti Gugiu (CS Esercito/Blu 2006) contribuisce al medagliere con un oro ed un bronzo.



Con lui in quartetto nel Team Eventanche Chiara Pellacani, Andreas Sargent Larsen e Sarah Jodoin di Maria: come da nuovo regolamento LEN una squadra da un minimo di 2 ad un massimo di 4 componenti, almeno un maschio ed una femmina, che ha dovuto eseguire due tuffi individuali ed uno sincronizzato misto, sia dal trampolino che dalla piattaforma, per un totale di sei tuffi.



Eduard ha eseguito un doppio mortale e mezzo indietro con avvitamento e mezzo assieme a Sarah Jodoin di Maria; la prestazione ha permesso di chiudere la gara con 67.20 punti, blindando l'oro per gli azzurri. Ottimo risultato, per la coppia, anche nella sicro mixed: record di punti (290.28) e bronzo, prima medaglia assoluta per l'Italia nella specialità.



Non di meno, per l'atleta cuneese, i risultati nelle gare successive: il quarto posto nel sincro da piattaforma in coppia con Andreas Sargent Larsen e il nono posto nella finale della gara individuale da piattaforma.



"Ho aspettato tanto prima di poter gareggiare per l'Italia. Per me è motivo d'orgoglio essere qui e aver vinto in casa una medaglia d'oro - ha dichiarato Eduard - . Sono ancora giovane, posso crescere molto e certi successi sono uno stimolo. Sono contento di far parte di questo gruppo: siamo tutti amici e ci sosteniamo a vicenda".