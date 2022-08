Atletica, Europei di Monaco 2022: Pietro Riva grande protagonista nei 10.000

Pietro Riva, specialista dei 10.000 originario di Alba, è tra i mezzofondisti piemontesi 'da copertina' di questi Campionati Europei di Monaco 2022.



Classe 1997, è cresciuto nelle file dell'Atletica Alba per poi vestire i colori delle Fiamme Oro ed è stato protagonista nella gara che ha regalato il titolo europeo all’azzurro Yeman Crippa: ottimo quinto con il primato personale di 27:50.51. Da ricordare anche il suo tredicesimo posto sui 5000 metri con 13:34.09.



"Un risultato per me inaspettato, stavo molto bene ma c’era una concorrenza agguerrita - ha detto Pietro - . Ho capito subito di poter dire la mia, perché tutti sono partiti forte e mi sono detto ‘guarda come si cuociono e poi li raccolgo uno a uno’. Sono stato bravo a muovermi, rimanendo all’interno e rilassato".

"La mia vera gara è iniziata dopo sette chilometri e devo tanto al mio coach Stefano Baldini, che mi sta trasmettendo quello che era. E poi i miei compagni di squadra in azzurro, come Barontini e Arese, hanno dimostrato che non si deve avere paura degli altri. Ho condiviso un bel mese di preparazione a St. Moritz con Yeman Crippa, in qualche allenamento arrivavo con lui e in altri mi bastonava, ma è stato molto produttivo. È un amico e sono ancora più contento che abbia vinto".