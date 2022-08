Affluenze da record a San Giacomo di Roburent per gli eventi estivi

Continuano gli appuntamenti del fitto calendiario di attività ed eventi organizzati dalla Pro loco, in collaborazione con il Comune, a San Giacomo di Roburent.

Archiviato il mese di luglio, agosto ha segnato un vero e proprio record di presenze: il mercatino di Ferragosto ha richiamato l'interesse di moltissimi turisti, provenienti da fuori regione, mentre si sono svolte con successo varie serate musicali e danzanti.

"Siamo molto soddisfatti della risposta di pubblico che hanno avuto gli eventi organizzati" - spiega Paolo Manera, presidente della Pro loco - "Il grande afflusso, in alcune giornate, complice anche la delicata situazione legata alla siccità, ha causato la mancanza di acqua per alcune ore. Nonostante i disagi, non possiamo che essere contenti, una presenza così ampia di persone non si vedeva dagli anni '90".

PROSSIMI APPUNTAMENTI

24 AGOSTO dalle ore 18 "Passeggiando il mercoledì" - mercatini esposizione di articoli di artigianato , antiquariato e hobbistica

alle ore 21 musica“ a 360 ° in via S. Anna difronte ex Banca S.Paolo (offerta dalla Proloco Sangiacomo)

26 AGOSTO si balla!! Con "Il Gatto e la Volpe"…. Via Uranio –giardinetti nella tensostruttura (serata offerta dal Comune di Roburent

La fine dell'estate, però, non segnerà la fine degli appuntamenti a San Giacomo, che sta già scaldando i motori per settembre e per le castagnate ottobrine, nei prossimi giorni vi sveleremo in dettaglio il programma.