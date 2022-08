Cervasca in lutto: è scomparsa Mariella Damiano, 'innamorata della vita'

Cervasca in lutto per la scomparsa di Mariella Damiano.



'Innamorata della Vita', la 56enne era ben conosciuta nella comunità cervaschese come parte del progetto dell'associazione Vivere Cervasca. Lascia il marito Franco Blengino, la mamma Bruna e i parenti tutti.



L'associazione la ricorda sul proprio sito internet: "'Ora più che mai innamorata della vita!', mi scriveva Mariella il 14 ottobre, raccontandomi l’esito delle visite della mattinata in ospedale. La situazione appariva preoccupante, ma lei era decisa a lottare ed ottimista sull’esito. Mariella voleva vivere e viveva intensamente, come dicono, meglio delle parole, le fotografie che ho raccolto negli archivi di Vivere Cervasca. Sono solo alcune delle tante che conserviamo, ma le pubblichiamo di nuovo per dirle grazie di tutto ciò che di bello ha portato nella nostra vita e ha realizzato per il nostro paese".



L'ultimo saluto a Mariella lo si potrà dare mercoledì 24 agosto alle 15 nella parrocchiale di Cervasca, con partenza della salma dall'abitazione di via Borgo San Dalmazzo. Seguirà la tumulazione nel cimitero locale.