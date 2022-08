Cuneo, a Spinetta lavori sugli attraversamenti pedonali in vista dell'apertura delle scuole

Anche la frazione di Spinetta del comune di Cuneo si prepara all'avvio del nuovo anno scolastico. Agendo sulla viabilità del concentrico, a maggior protezione specialmente dei piccoli alunni della scuola primaria di via Gauteri.

Nella mattinata di ieri (lunedì 22 agosto), infatti, si è tenuto il sopralluogo dei tecnici del Comune, della Municipale e degli assessori Sara Tomatis e Gianfranco Demichelis nella frazione. Dov'è stata verificata la necessità di nuovi interventi sugli attraversamenti pedonali di via Spinetta nel collegamento con via Gauteri: in particolare è opinione condivisa che il passaggio giornaliero dei ragazzi dalla primaria alla mesa - che si trova nel centro del paese - necessiti di una maggior sicurezza.

"Si tratta di un intervento che nella precedente amministrazione avevamo sollecitato con due interpellanze, per questo eravamo presenti al sopralluogo - hanno aggiunto gli assessori - . Nel pomeriggio di ieri è stato già effettuato il primo intervento di posizionamento della segnaletica verticale di attraversamento pedonale, a cui seguirà il ripristino delle strisce pedonali ormai schiarite. Interventi più importanti verranno studiati dagli uffici nei prossimi mesi".