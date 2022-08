Il Fridays For Future torna in piazza: nuova mobilitazione per il clima il 23 settembre

Il coordinamento Fridays For Future torna in piazza per il clima a un mese (circa) da oggi: la nuova manifestazione è in programma - anche in provincia Granda - per il 23 settembre prossimo.



"Quest'estate abbiamo tristemente potuto vivere in prima persona gli effetti della crisi climatica. Ondate di calore, lunghi periodi di assenza di precipitazioni, siccità (con conseguenti restrizioni al consumo di acqua) e incendi che hanno colpito per più giorni vaste aree. Questi sono solo alcuni effetti che già viviamo e che peggioreranno di anno in anno, se non agiamo ora" si legge nel comunicato ufficiale con cui il coordinamento ha reso pubblica l'intenzione di manifestare.



"Certamente sono richieste azioni a tutte le persone, ma le azioni individuali sono necessarie ma non sufficienti. La maggior parte delle azioni in contrasto alla crisi climatica sono in mano ai governi e alle grandi aziende ed è nostro diritto e dovere chiedere loro di agire! Le soluzioni si conosco già, manca la volontà politica di attuarle. È l'ora di crearla: scendiamo in piazza, a due giorni dalle elezioni nazionali, per chiedere a gran voce che l'emergenza climatica sia al primo posto nell'agenda politica di qualunque partito e di chiunque si candidi".



"Abbiamo solo una strada percorribile: agire subito e in modo deciso, non possiamo più aspettare. Il 23 settembre scendi in piazza per il nostro ed il tuo futuro!" conclude il coordinamento.