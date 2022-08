Niella vola in attesa di celebrare il pane nel fine settimana

Nei primi del '900 molti niellesi partirono verso la Francia lavorando prima come garzoni nelle boulangerie e poi come imprenditori: nel 1930 erano circa 300 le panetterie niellesi aperte nella vicina Francia.

L'amore per l'arte bianca a Niella Tanaro è una passione che parte da lontano: nell'Ottocento erano, infatti, diversi i tipi di grano antico che venivano coltivati e, a testimoniare il legame del paese con il pane è anche lo stemma del comune, che vede intrecciarsi spighe e fiori di Nigella, pianta messicola.

Nell’ultimo fine settimana di agosto Niella festeggia la sua storia e quella dei panificatori con la seconda edizione della "Festa del pane".

La novità di quest'anno, come anticipato (leggi qui), sarà il volo vincolato, a disposizione nella serata del 27 agosto dalle 19 alle 21, grazie alla collaborazione del pilota villanovese Paolo Boetti, che ha parte delle sue radici in paese. Non mancheranno poi i momenti culturali e la tradizionale fiera-mercato.

L’edizione 2022 festeggerà le eccellenze ed in particolare il pane Barbarià, ovvero il pane realizzato con grani antichi e segale.

IL PROGRAMMA

A presentarlo, nelle scorse settimane, il sindaco Gian Mario Mina, nel video che vi riproponiamo di seguito.

In locandina tutti i dettagli degli eventi del fine settimana.

Sabato 27 agosto:

dalle ore 9 fiera mercatale con espositori di pane, prodotti da forno e farine. L’Ambassador du pain impasterà in diretta il pane e lo cuocerà nel forno comunitario.



Domenica 28 agosto:

dalle ore 9 fiera mercatale con possibilità di degustazione prodotti e concerto.

Sabato scorso, intanto, alle prime luci dell'alba, due mongolfiere si sono alzate in volo con i piloti Paolo Boetti e John Aimo, insieme a Luc Debove e Géraldine Giraud, in attesa degli ultimi preparativi per la fiera.