Tre nuove postazioni per disabili al parco Rifreddo di Beinette

Tre nuove postazioni per disabili nel parco Rifreddo di Beinette.

L'iniziativa, realizzata grazie alla Protezione Civile Locale, ha consentito la realizzazione delle tre nuovi stalli sotto le tettoie per facilitare e consentire la fruizione dell'area verde a tutti.

"Vedendo le difficoltà a raggiungere il tavolo di alcuni ospiti della Casa di Riposo 'Casa Nostra' venuti in gita al parco, - spiega il sindaco di Beinette, Lorenzo Busciglio - il coordinatore della protezione civile Nello Re mi ha chiesto l'autorizzazione a realizzare alcuni stalli per carrozzine vicino al tavolo. Un'idea apprezzabilissima, che ho subito appoggiato. Ancora una volta ringrazio i volontari della protezione civile per l'attenzione al territorio".