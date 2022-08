Ciclismo, Donne Junior: Marzanati pronta allo Scratch di Tel Aviv

Pronta all'esordio Camilla Marzanati del Racconigi Cycling Team, impegnata oggi (martedì 23 agosto) nello Scratch del campionato del mondo Donne Junior su pista a Tel Aviv, in Israele.



Campionessa italiana in carica proprio nello Scratch - oltre che nella Velocità a Squadre - , scenderà in pista alle 16:49 (ora italiana).



La tanto attesa competizione della forte atleta biellese e tutte le altre gare del mondiale sono visibili in diretta streaming collegandosi A QUESTO LINK.