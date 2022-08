Addio a Luciana Gallo, storica ottica di Bene Vagienna

È scomparsa oggi, martedì 23 agosto, a Bene Vagienna Luciana Gallo: dal 1980 e per molti anni titolare di un frequentatissimo negozio di ottica in via Roma.

Classe 1966, Luciana Gallo fa parte di una famiglia che al mondo delle lenti e dell'ottica ha dedicato una vita.

Era figlia infatti dello storico fotografo di Bene Vagienna Meo Gallo, che ha immortalato mezzo secolo di storia benese, e cui la cittadinanza ha dedicato un evento non più di due mesi fa presso casa Ravera, mentre la sorella Chiara è anche lei fotografa e il fratello Enzo è titolare di un negozio di ottica a Fossano.

Grande e profondo cordoglio nella cittadina alla notizia della sua morte, molti i commenti e i ricordi su social.

"Abbiano percorso un pezzo di strada insieme" - scrivono alcuni, "Ho condiviso con te il tuo amore verso gli animali" e ancora "troppe anime belle se ne sono già andate ma resteranno per sempre con me."

I dettagli delle esequie non sono ancora stati resi noti.