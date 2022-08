Lagnasco, incidente sul lavoro: 18enne elitrasporto al Santa Croce in grave condizioni

Incidente sul lavoro a Lagnasco, nella tarda mattinata di oggi (martedì 23 agosto).



Coinvolto un giovane di 18 anni, caduto da un macchinario agricolo semovente. Ferito in maniera grave, è stato elitrasportato all'ospedale Santa Croce di Cuneo in codice rosso.

Sul posto sono presenti anche i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell'Asl CN1. L'incidente è avvenuto in un'azienda agricola durante le operazioni di raccolta della frutta. La dinamica del grave incidente è in corso di accertamento.



ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO