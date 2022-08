Carovita: 40mila euro extra ai dipendenti: "il nostro aiuto per pagare le bollette"

La Garnero Arredamenti è un’azienda con sede a Frassino, in provincia di Cuneo. Paolo e Claudio Garnero, titolari dell’azienda, sono a capo di questa iniziativa.” Abbiamo deciso di destinare una parte degli utili dell’azienda ai nostri collaboratori per aiutarli a superare questo periodo di crisi dove i costi stanno continuando ad aumentare”.

Di cosa si occupa la vostra azienda?

La Garnero Arredamenti si occupa di commercio online di mobili e complementi per la casa, il giardino e l’ufficio.

Dal 2012 l’ecommerce è il canale di vendita principale che genera il 90% del fatturato.

Garnero è leader in Italia nella vendita di arredo per la zona giorno, ed è specializzata nell’arredamento moderno dal miglior rapporto qualità prezzo.

Che previsioni avete per il futuro?

Siamo ottimisti, nonostante il periodo non facile siamo sicuri che nei prossimi tempi le attività online prenderanno sempre più piede e continueranno a crescere a differenza di quelle offline.

Ci stiamo affacciando su nuovi mercati ed entro la fine dell’anno abbiamo in previsione di aumentare il nostro organico del 40%

Da cosa è nata questa iniziativa?

Abbiamo sempre investito e puntato molto sulle persone, motore trainante della nostra azienda; il grande successo che abbiamo avuto in questi anni è merito di tutti i nostri ragazzi che ogni giorno danno il massimo per far si che tutto questo sia possibile.

Questo è il motivo di questa inziativa, sostenere chi lavora per noi!