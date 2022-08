Come scegliere il miglior casinò online con bonus in modo sicuro

La concorrenza tra i siti che offrono giochi d'azzardo in denaro è in continua crescita. Ed è solo a vantaggio degli utenti: i progetti si contendono letteralmente i clienti, offrendo condizioni fedeli casino deposito minimo 1 euro o grandi bonus, grazie ai quali è possibile iniziare a giocare senza investire. Il secondo grande vantaggio è la graduale eliminazione dal mercato dei siti di bassa qualità e dei rivenditori unici. Il sistema di acquisto centralizzato del software ha reso impossibile l'esistenza stessa di queste aziende. Ma questo non significa che tutti i siti con slot o simulatori di carte siano uguali. La scelta si complica ulteriormente: oltre ai criteri principali di qualità e sicurezza del casinò, bisogna studiare e prendere in considerazione piccoli ma importanti dettagli.

I principali criteri di scelta di un casinò online

Il criterio principale per la scelta di un casinò è ancora la disponibilità di una licenza. Può trattarsi di un permesso rilasciato nell'UE o in un altro Paese: l'importante è averne uno. I requisiti di base per i casinò sono simili per la maggior parte dei regolatori:

Lavorare solo con produttori autorizzati e l'obbligo di restituire almeno la percentuale legale dell'investimento;

Rispetto di tutti gli accordi previsti dal contratto d'uso e delle clausole aggiuntive relative alle promozioni;

verificare l'identità dei giocatori, registrando gli utenti rigorosamente maggiorenni e con il loro vero nome, verificando i loro documenti;

prevenire la manipolazione finanziaria e il riciclaggio di denaro attraverso i casinò;

Pulizia nelle transazioni finanziarie, assenza di commissioni nascoste e rispetto dei tempi di elaborazione delle richieste, oltre a garanzie di sicurezza dei fondi nei conti;

Mantenimento dell'operatività tecnica del progetto, eliminazione dei problemi di accesso e di malfunzionamento delle funzionalità.

L'unica autorità che può rilasciare direttamente una licenza in Italia è l'ADM o l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli . Tutte le aziende che desiderano operare legalmente nel Paese devono ottenere un documento corrispondente al tipo di servizio che il progetto fornirà. Per le sale combinate, che hanno sia sezioni scommesse che slot, si tratta di tre documenti separati con una tassa per ciascuno. Non sorprende che vi siano anche siti offshore che operano in parallelo con tali siti.

Sono questi ultimi (Malta, Curacao, Cipro) che spesso offrono bonus più generosi. Ciò è dovuto sia al modello di tassazione semplificato che all'assenza di divieto di pubblicità: è molto più facile per i casinò offshore aumentare il proprio fatturato e ottenere buoni profitti che consentono di spendere denaro per le promozioni.

Punti principali dell'accordo con l'utente

La presenza di bonus è un indicatore piacevole, ma non certo il principale. Il principale criterio di selezione, ancora più importante della licenza, è la possibilità stessa di giocare in un determinato casinò e di ricavarne denaro. Il problema potrebbe essere il divieto di registrazione sul sito per i residenti di alcuni Paesi. Altrimenti, un divieto assoluto può essere mascherato da un'offerta obbligatoria di avere un documento di identità presso una determinata banca, come avviene in alcuni paesi europei. Prima di procedere alla registrazione e all'investimento, è bene accertarsi che non vi siano motivi di annullamento del conto. È responsabilità esclusiva del giocatore rispettare l'accordo con l'utente - se vengono rilevati account illegali, l'amministrazione ha il diritto di bloccare l'account, anche se ci sono fondi, o di restituirlo al proprietario, trattenendo i costi.

Ulteriori criteri per scegliere il miglior casinò online

Quando si sceglie un casinò, si dovrebbe considerare che molte delle regole, non contrarie alla legge, l'amministrazione del casinò ha il diritto di stabilire se stessa. Questo vale sia per le relazioni finanziarie che per la politica in generale. Il casinò ha il diritto di scegliere con quali sistemi di pagamento lavorare e quali abbandonare, qual è l'importo minimo da depositare e offrire conti multivaluta all'interno del sistema. Alcune caratteristiche possono essere considerate insignificanti, ma possono rivelarsi scomode quando si utilizza continuamente il sito - è dimostrato che l'utente che deve convertire mentalmente gli importi delle scommesse in valute sconosciute nella valuta nativa è meno attento. Semplicemente non è in grado di calcolare con esattezza quanto denaro ha a disposizione e con quali puntate deve giocare. L'impossibilità di scommettere in euro può anche avere un impatto sulla redditività: la banca potrebbe addebitare commissioni extra per la vendita di valute quando si preleva il denaro.

È necessario prestare attenzione non alle condizioni più importanti, ma a quelle più importanti:

il numero di strumenti finanziari per le transazioni;

velocità di elaborazione delle richieste di incasso;

limiti di prelievo e di deposito, limiti mensili e giornalieri;

possibilità di ritirare il denaro subito dopo il rifornimento, rollback di pagamenti errati.

Le domande che non trovano risposta nell'accordo con l'utente o sul sito web nella sezione dedicata alle persone più richieste devono essere rivolte al team di assistenza. In questo modo potrete anche verificare la rapidità e la competenza con cui l'assistenza tecnica risponde.