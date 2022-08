Incredibile: la vecchia dentiera si può fissare con gli impianti!

La Protesi mobile è instabile? Fissala con gli impianti

Vorresti buttare via la dentiera perché non sta ferma, non ti permette più di mangiare comodamente e ti crea un disagio enorme? Esiste una soluzione più economica, grazie all’evoluzione che ha fatto l’odontoiatria nell’ambito delle protesi.





Che incubo la dentiera

Anche le protesi mobili realizzate con la massima cura, nel corso del tempo possono presentare problemi anatomici e funzionali. Se la parte superiore in genere è più stabile per via dell’effetto suzione, l’arcata inferiore soffre maggiormente di problemi di ritenzione, quindi è instabile, per la presenza dei frenuli linguali e dei movimenti della lingua. Chi indossa una protesi mobile lo sa, prima o poi sarà necessario ricorrere agli adesivi in crema, polvere o cuscinetti specifici. Può sopraggiungere il momento in cui, però, questi rimedi non siano più sufficienti. Ecco che ci si trova nella condizione in cui si vorrebbe gettare via la dentiera.





La protesi passa da mobile a semifissa

Quando l’instabilità della protesi diventa insopportabile, ma in realtà anche molto prima, ci si può rivolgere al proprio odontoiatra di fiducia per cercare una soluzione. In molti casi la protesi mobile può essere stabilizzata. Grazie ad un piccolo intervento il dentista trasformerà la protesi mobile in protesi semifissa. In questo modo l’aderenza tra protesi e gengive è salda e sicura, non si avranno più problemi di masticazione e si sarà sicuri di non ritrovarsi in situazioni imbarazzanti come la perdita dei denti per uno starnuto o una risata fragorosa.





Tecniche di stabilizzazione delle protesi mobili

Se le protesi sono ancora in ottime condizioni e funzionali possono essere stabilizzate. Una tecnica possibile è l’Overdenture dove grazie all’inserimento di due impianti nella parte frontale dell’arcata inferiore o di quattro impianti in quella superiore, la protesi mobile viene agganciata e resa stabile. Non si tratta di protesi fissa, ma di protesi mobile stabilizzata perché in qualsiasi momento può essere sganciata per eseguire le opportune operazioni di igiene orale quotidiana. Il paziente ottiene tutto il vantaggio di una protesi fissa in cambio di un impegno economico decisamente più contenuto. Poter riadattare la vecchia protesi senza doverne far realizzare una nuova è un fattore che incide notevolmente sul costo del trattamento, e questo spiega perché si prevede una sempre maggiore richiesta di questa tipologia di intervento. Ne abbiamo parlato con gli odontoiatri di Unica Clinica Dentale.

“Prima di pensare all’inserimento degli impianti, l’odontoiatra eseguirà tutte le procedure di stabilizzazione. La stabilizzazione della protesi mobile su impianti è un trattamento che permette di raggiungere un risultato clinico eccellente a patto che si siano verificate precedentemente le condizioni cliniche per eseguirlo, ad iniziare dalla certezza occlusale.”





Per approfondimenti, appuntamenti o visite di controllo contattare

Unica Clinica Dentale - numero verde 800629579

Sede MONDOVÌ Piazza Cerea, 15 (Mondovicino Shopping Center) Tel: 0174.529.709

Sede CUNEO Via Cascina Colombaro, 4 (zona IPERCOOP) Tel: 0171.500.055

Informazione sanitaria ai sensi della legge n. 248 (04/08/2006) e legge n. 145 (del 30/12/2018) - Direttore Sanitario Cuneo: Dott. Gabriele Borodako, Iscrizione Ordine Odontoiatri Cuneo n 601; Direttore Sanitario Mondovì: Dott.ssa Rossella Sola, Iscrizione Ordine Odontoiatri Cuneo n 567. GRUPPOUNICA Srl - P.Iva 03818850046