A Boves in concerto la banda musicale cittadina Silvio Pellico “La Rumorosa”

Venerdì 26 agosto alle ore 21 in piazza Italia a Boves grande concerto della Banda musicale cittadina Silvio Pellico “La Rumorosa”.

Uno spettacolo imperdibile racchiuso nella lunga serie di eventi musicali organizzati dal Comune di Boves in occasione dei festeggiamenti patronali di San Bartolomeo.

La banda diretta ora da Elisa Alberti comprende oltre 25 elementi, tra questi anche abilissimi percussionisti. Un gruppo unito che dopo tante difficoltà, dovute anche alla pandemia che ha interrotto per quasi due anni le esibizioni, sente una grande voglia di rinascere, e quale modo migliore per rifiorire se non sul palco cittadino in occasione della grande festa all’insegna della musica di agosto.

Il concerto de La Rumorosa però non sarà il consueto spettacolo bandistico ma saranno eseguite musiche che spazieranno dalla poetica “What a wonderful world”(scritta da Bob Thiele e interpretata per la prima volta da Louis Armstrong nel 1967), all’opera più jazz “Mercy, mercy, mercy” di Nat Adderley, passando per “Havana”, un mix tra il genere pop e latino.

Non mancherà poi “Looney tunes” l’indimenticabile sigla di apertura della classica serie di cartoni animati prodotta dalla Warner Bros che, siamo certi, saprà destare l’attenzione non solo dei bambini.

Tra i tanti brani che verranno proposti spiccano, inoltre, “Shenandoah” la canzone folk americana dalle origini incerte, che si ritiene faccia parte dei canti dei viaggiatori canadesi e americani che attraversavano la valle di Shenandoah (Virginia) ed il fiume Missouri per scopi commerciali e di caccia, l’“Elton John on tour” il brano che racchiude alcune delle più belle canzoni dell’artista che proprio in questi giorni ha annunciato l’addio dalla scena mondiale e la “Cantina band” il celebre brano di John Williams che fa parte della colonna sonora del quarto episodio di Guerre Stellari, “Una nuova speranza”, del 1977.