A Cherasco tornano i grandi mercati: il 4 settembre spazio all'antiquariato e al collezionismo

Dopo la pausa estiva e i successi delle edizioni precedenti, domenica 4 settembre 2022 torna l'appuntamento con il Mercato dell'Antiquariato e del Collezionismo per il centro storico di Cherasco.

Quella settembrina è l’edizione più richiesta, sia dagli operatori che dai visitatori: vie e piazze saranno invasi dalle bancarelle che proporranno pezzi d'antan di ogni tipo, dal vasellame agli attrezzi da lavoro, dai tessuti ai libri, dischi, giocattoli, ceramiche e tanto altro. Il centro storico sarà chiuso al traffico veicolare per la durata della manifestazione.

La giornata del Mercato dell'Antiquariato può essere occasione anche di visita della città, dei suoi monumenti, dei palazzi storici. Sono aperte, ad ingresso libero, due mostre: a palazzo Salmatoris c’è l'esposizione "Pietro Morando. Dal segno al racconto" a cura di Rino Tacchella e Cinzia Tesio; nella bella chiesa di San Gregorio c'è la mostra fotografica dedicata a Cherasco da Bruno Costamagna, fotografo della città dagli anni Ottanta al 2020.

Cherasco inoltre offre una vasta gamma di eccellenze enogastronomiche: dalle chiocciole cucinate nei modi più svariati nei ristoranti cittadini alla salsiccia di Cherasco al Barolo ai dolci Baci, perfetto connubio tra nocciola di Langa e cacao, oppure si può degustare la Robiola di Cherasco, eccezionale formaggio che ha ottenuto la prima De.Co, riconoscimento comunale che garantisce la genuinità e la filiera del prodotto. La Città delle Paci, con la sua storia, l'arte, la cultura, è anche uno degli 11 Comuni del Barolo.

"L'appuntamento di settembre del Mercato dell'Antiquariato - commenta il vicesindaco Claudio Bogetti - è forse quello più sentito di tutto l'anno. Dopo il rientro dalle vacanze estive è un'appendice piacevole per godersi ancora giornate belle, all'aperto, passeggiando in un gradevole centro storico pedonalizzato. I Mercati dell'Antiquariato sono tasselli importanti per il turismo cheraschese, accanto ad altre proposte di qualità come le grandi mostre d'arte. Le centinaia di bancarelle disseminate lungo il centro storico offrono solo merce di qualità e questo è uno degli ingredienti fondamentali che fanno dei nostri Grandi Mercati punto di riferimento per collezionisti e non solo. L'atmosfera che si respira a Cherasco nel giorno di Mercato è davvero unica e il centro completamente pedonalizzato permette di godersi la giornata in assoluta sicurezza, girando tra le bancarelle ma anche scoprendo monumenti, arte, storia della nostra città e degustando le eccellenze enogastronomiche. La giornata del Mercato quindi non si limita alla sola ricerca del pezzo raro, unico, ma diventa un'esperienza ricca e coinvolgente".

Comodi parcheggi gratuiti sono a disposizione a pochi passi dal centro storico. È disponibile anche un'area camper attrezzata.

Per ulteriori informazioni ufficio turistico tel. 0172427050.