A Peveragno torna l'appuntamento con "Enduma en vie"

L’Associazione peveragnese «Il Ricetto», con la «Compagnia del Birùn», i «Gai Saber» e la Biblioteca peveragnese, continua il suo, annunciato, secondo ciclo, 2022 (dopo il successo di quello della estate scorsa), della iniziative «Enduma en vie» («Andiamo alla veglia, alla serata insieme»), momenti di riscoperta di lingua e cultura locale, ai piedi della Bisalta.

Il prossimo incontro è fissato per il 30 agosto, alle 20,45 («a noeou menou en couart», «nove meno un quarto»), passato il periodo delle «ferie», nella agreste frazione di pianura di San Lorenzo.

È suggerita una partenza verso le ore 20,20 da Piazza Trenta Martiri (Ex Paschetta) per recarsi in bicicletta nella frazione, dove l'incontro si terrà dall'oratorio della chiesa («Ouratori et San Lourans»).

Il tema (su cui, come sempre, saranno concesse tante digressioni) è «Escapa travai que mi i arùou» («Scappa lavoro che io arrivo»), ossia «Attrezzi, caratteristiche e curiosità dei mestieri di un tempo».