Motori, Garessio-San Bernardo al via il 4 settembre

Sono aperte fino al 29 agosto le iscrizioni alla Garessio-San Bernardo che il 3 e 4 settembre attirerà piloti di tutta Italia per una classica della montagna su otto tornanti storici e per la prima volta accanto allo slalom andrà in scena la regolarità turistica “Tra Mari e Monti Garessio-S.Bernardo”, coppa Mauro Odda.



Per la prima volta la corsa sarà in ricordo del compianto Maurizio Ghiglia, che insieme al padre Albino ed il fratello Massimo ha sempre sostenuto l’organizzazione. Tre le manches cronometrate su 4 km con sedici “birillate” e qui nel 2021 aveva trionfato Erik Campagna su Formula Arcobaleno.



Il programma prevede al sabato dalle 15.30 alle 19.30 gli accrediti sportivi in Villa Gobbi, dalle 16 alle 19.30 le verifiche tecniche nel piazzale ex Enel di Corso Statuto; domenica mattina fino alle 9 le ultime verifiche prima delle ricognizioni ufficiali alle 11, alle 13 la partenza della prima manche.



Premiazioni in serata al Parco Fonti. La SS 582 Garessio-Albenga resterà chiusa la domenica dalle 8 alle 20. Per info: 335-6009991, 339-4334336, www.supergara.it, info@supergara.it.