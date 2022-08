Cuneo, alla Casa del quartiere del Donatello la cena di autofinanziamento di +Europa Granda

Si è tenuta ieri (21 agosto) presso i locali della Casa del quartiere Donatello la cena di autofinanziamento elettorale del gruppo +Europa Provincia Granda. All’evento hanno partecipato molti simpatizzanti ed elettori.

Dichiarano a margine gli organizzatori: “Il 25 settembre ci giochiamo il futuro del nostro Paese e dell’Unione Europea. Non è un’elezione come un’altra, è scegliere da che parte della storia si stare! Noi pensiamo ad un Paese collocato a fianco dell’Ucraina e contro tutti i regimi dittatoriali del mondo, a partire da quello russo. Immaginiamo un’Italia che investa nei giovani, dove si smetta di fare debito a scapito delle future generazioni. Un Paese più verde, più laico e più giusto. Investire in +Europa Granda significa non rimanere a guardare i sovranisti e populisti vincere!”