Elezioni 2022: dal Partito Animalista ai Gilet Arancioni, le “altre” liste presentate al tribunale di Torino

Non solo i grandi partiti

Tanti i “big” che hanno sfilato per presentare i documenti nell’ultimo giorno possibile al Tribunale di Torino. Dagli storici alleati del centrodestra Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, ai partiti del centro sinistra, con Europa Verde e Sinistra Italiana alleati del Partito Democratico, fino a Impegno Civico. L'ex ministra Lucia Azzolina, la vice ministra Laura Castelli e il deputato Davide Serritella sono i nomi più noti candidati in Piemonte dalla formazione politica di Luigi Di Maio, che ha depositato oggi le liste in tribunale a Torino.

Liste composte principalmente da candidati nati fuori dal Piemonte e che vede scendere in campo in particolare i tre ex 5 Stelle che hanno lasciato il Movimento dopo la scissione. Laura Castelli è capolista alla Camera nel plurinominale su entrambi i collegi della Circoscrizione Piemonte 1, dove è candidato anche Serritella, al secondo posto nel collegio P02. Per Piemonte 2, nel collegio 01 è capolista l'ex ministra dell'Istruzione del Governo Conte.

Dai Gilet Arancioni al Partito Animalista al Popolo delle Partite Iva