Elezioni politiche, a Cuneo divieti di sosta per permettere l'affissione dei manifesti elettorali

Le elezioni politiche del 25 settembre prossimo stanno già avendo ricadute concrete nella vita dei residenti di Cuneo, 'grazie' all'istituzione di divieti temporanei di sosta veicolare per consentire le operazioni di affissione dei cartelloni elettorali.

Le misure sono attive sin dalle 7 di ieri (lunedì 22 agosto), e coinvolgono - per quanto riguarda il concentrico - la sola via Luigi Teresio Cavallo.

Nelle frazioni, invece, piazzale della Chiesa di Borgo San Giuseppe, via dei Lerda a Madonna delle Grazie, via del Passatore all'incrocio con via Aurora al Cerialdo, piazzale di San Defendente a Confreria, piazzale don Celestino Bruno a San Pietro del Gallo, via don Lorenzo Borsotto a Roata Rossi, piazzale don Giovanni Cavallo a San Benigno, via Giuseppe Peano a Spinetta, via Monea Oltregesso a Roata Canale e via San Matteo a Bombonina.

In loco è già vigente la rimozione forzata.