Elezioni politiche, + Europa Granda presenta i propri candidati

Con il deposito delle liste di ieri, anche +Europa Granda annuncia i suoi candidati. Nel collegio per la Camera dei deputati P02 (Provincia di Cuneo, Asti e Alessandria) la lista è composta da Flavio Martino (capolista, 62 anni, albese di origine e residente in Valle Stura, giornalista e sommelier, è il coordinatore di +Europa Granda), Alice Depetro (27 anni, albese, laureanda in filosofia, Presidente di +Europa Granda e co-coordinatrice della Cellula Coscioni di Cuneo) Sabatino Tarquini (74 anni di Cervasca, pensionato ed ex funzionario della "Bongioanni caldaie") e Alexandra Casu (36 anni, di Fossano, Tesoriera di Radicali Cuneo “Gianfranco Donadei”). Al Senato (nel listino che avrà come capolista lo storico dirigente radicale Marco Taradash) sarà candidato Marco Filippa (60 anni di Savigliano, professore e curatore nell'ambito dell'arte contemporanea, storico attivista e militante radicale). Un'altra esponente di +Europa Granda sarà invece candidata alla Camera nel collegio Piemonte 1-01 (Torino centro): si tratta di Chiara Anderlini (35 anni, operaia di Caraglio), che correrà nel listino con capolista Riccardo Magi, deputato uscente ed attuale Presidente di +Europa.

Dichiarano i candidati: "Siamo onorati di dare il nostro contributo per difendere i valori fondanti dell'Europa unita, la collocazione internazionale dell'Italia e di sostenere un programma economico che pensa alle prossime generazioni piuttosto che alle elezioni. Per questo dobbiamo battere questa destra sovranista e populista che ha irresponsabilmente fatto cadere, insieme al Movimento5Stelle, l'ottimo governo Draghi."