Elezioni provinciali, l'endorsement di Gallo per Robaldo: "In lui competenza ed equilibrio"

Mentre si è accesa la corsa per le politiche del 25 settembre, non meno animato si presenta lo scenario che porterà alla designazione di colui che sarà invece chiamato a raccogliere il testimone dell'ex sindaco di Cuneo Federico Borgna alla presidenza della Provincia.

Come abbiamo anticipato nelle scorse settimane continuano insistenti le voci della possibile candidatura di Luca Robaldo - sindaco di Mondovì - al seggio della presidenza provinciale.

Proprio in queste ore il sindaco di Busca Marco Gallo si è speso in questo senso, con un vero e proprio 'endorsement' in piena regola. Pubblichiamo qui sotto, integralmente, il comunicato:



"Il 25 settembre prossimo saremo chiamati a eleggere il nuovo Presidente della Provincia di Cuneo. Si tratta di una scelta importante perché cade in un periodo nel quale il lavoro della Provincia, a partire dal ruolo di 'regia del territorio', assume nuova rilevanza.



La Granda è sempre stata la terra del buon governo, una tradizione politico-amministrativa consolidatasi negli anni, più attenta alle cose da fare che alle bandiere politiche. Come amministratori riteniamo che, quale Presidente, sia necessaria una figura civica e inclusiva che, nell’orizzonte temporale dell’intera legislatura, sia in grado di rappresentare la complessità delle sensibilità politiche e culturali della Granda e capace di valorizzare le migliori esperienze e competenze presenti in Consiglio Provinciale.



Nel panorama amministrativo provinciale ci sono molte persone valide e, fra queste, pensiamo che Luca Robaldo abbia le competenze e l'equilibrio necessari per svolgere il ruolo con lo spirito che abbiamo richiamato.



Per queste ragioni auspichiamo che possa valutare l’opportunità di candidarsi, certi che avrebbe il sostegno di tanti Amministratori che condividono le nostre riflessioni: sappiamo che si tratta di un impegno gravoso ma, conoscendo la sua passione, confidiamo in una risposta positiva per la nostra terra".

A sottoscrivere le sue parole sarebbero diversi amministratori della Granda e del resto, Robaldo, potrebbe corrispondere all' "identikit", tracciato da Borgna a fine mandato, un successore che sia: "un primo cittadino neo eletto" e soprattutto "in grado di saper unire le varie aree della nostra provincia, vasta e diversa per caratteristiche e peculiarità".

Un nome, quello di Robaldo, a parte legittime sacche di resistenza interne soprattutto ad alcune formazioni di centrodestra, che potrebbe essere sdoganato proprio perché in grado di interloquire con tutti, indipendentemente dal colore politico, oltre a non fare ombra a nessun Consigliere Regionale che voglia ricandidarsi a palazzo Lascaris nel 2024.

Il primo segnale ufficiale di appoggio arriva da Busca, ma dalla sua, l’ex capo segreteria del governatore Cirio, può vantare il sostegno della quarantina di amministratori intervenuti in un recente incontro conviviale tenuto in frazione Sant'Anna.

Una partita aperta, insomma, il risultato della quale si conoscerà solo col voto cui sindaci e consiglieri comunali della Granda saranno chiamati pare nello stesso giorno delle politiche, il 25 settembre. Una giornata che assume, quindi, ulteriore importanza nello scacchiere politico del cuneese.