Covid in Piemonte: la regione continua ad essere tra le migliori d'Italia

In Piemonte nell'ultima settimana - dal 15 al 21 agosto - si sono registrati 178, casi di Covid ogni 100mila abitanti. Si tratta del tasso più basso in Italia assieme a Toscana e Lombardia. La media nazionale, infatti, supera i 255.

Stessa cosa per l'occupazione dei posti letto: per gli oprdinari siamo al 5%, per le terapie intensive all'1,1, contro la media nazionale del 10,2 e del 2,6.

Per quanto riguarda la positività ai tamponi, il dato piemontese è del 7,3%.

In provincia di Cuneo i casi dell'ultima settimana sono 140. La Granda è superata dalla città di Torino. Ma in termini percentuali siamo a -23,2%.

Per quanto riguarda le fasce d'età, quella con il maggior numero di casi è quella 70-79, seguita da quella tra i 45 e i 59 anni e tra i 60 e i 69. I dati sono comunque in discesa, con percentuali in calo fino al 30% rispetto ad una settimana fa e di oltre il 60% rispetto ad un mese fa.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, il Piemontye si conferma al primo posto in Italia per il numero di quarte dosi.