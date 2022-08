Pallapugno: risultati e classifiche di playoff e palyout nella Serie A Banca d'Alba-Egea

La Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese, approfittando del turno di riposo del Nocciole Marchisio Cortemilia di Massimo Vacchetto, torna in testa alla classifica dei play-off della Serie A Banca d'Alba-Egea. La quadretta ligure di Federico Raviola s'impone 9-5 con la Roero Isolamenti Canalese di Marco Battaglino. Conquista due punti importanti per mettere una buona ipoteca sul terzo posto, l'ultimo per l'accesso diretto in semifinale, l'Acqua San Bernardo Subalcuneo di Andrea Daziano, grazie al successo per 9-7 con l'Araldica Castagnole Lanze di Cristian Gatto.



Serie A Banca d'Alba-Egea - Playoff - Terza di ritorno

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Roero Isolamenti Canalese 9-5

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Araldica Castagnole Lanze 9-7

Riposa: Nocciole Marchisio Cortemilia

Classifica : Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 25; Nocciole Marchisio Cortemilia 24; Acqua San Bernardo Subalcuneo 16; Roero Isolamenti Canalese e Araldica Castagnole Lanze 13.



La Bormidese conquista la prima posizione della classifica dei play-out: la quadretta di Davide Dutto espugna lo sferisterio di Dogliani, superando 7-9 la Virtus Langhe di Paolo Vacchetto. Secondo posto, a una sola lunghezza dalla capolista, la Pallapugno Albeisa di Bruno Campagno che batte 9-1 l'Alusic Merlese di Gilberto Torino. Turno di riposo per la FBC Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo di Enrico Parussa.



Serie A Banca d'Alba-Egea - Playout - Terza di ritorno

Pallapugno Albeisa-Alusic Merlese 9-1

Virtus Langhe-Bormidese 7-9

Riposa: FBC Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo

Classifica : Bormidese 16; Pallapugno Albeisa 15; Fbc Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo 14; Virtus Langhe 13; Alusic Merlese 5.