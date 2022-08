“Il diritto segreto dell’Anima: concerto di Elia Carletto al pianoforte

Giovedì 25 agosto alle 21 nella chiesa della Confraternita dell’Ascensione a Martiniana Po, nell’ambito delle manifestazioni per la festa patronale e in collaborazione con il Comune, è in programma il concerto “Il diritto segreto dell’Anima” con Elia Carletto, al pianoforte (John Broadwood & Sons, London 1840).

Eseguirà musiche di Fryderyk Chopin: la Ballata n.1 op. 23 in sol minore; Scherzo n. 3 op. 39 in do diesis minore, Scherzo n. 4 op. 54 in mi maggiore.

Ingresso libero.

Il concerto apre la rassegna “4+3. In cammino tra le Arti Liberali” un cammino che si rifà ai due gradi dell’insegnamento medioevale basato sulle sette arti liberali. Una rassegna organizzata dall' Accademia Filarmonica di Saluzzo e dalla Steinway Society che si ricongiunge agli eventi del 2018 e 2019, legati al temi del tempo e bellezza. “Un percorso attraverso il grande patrimonio culturale e musicale occidentale, una occasione per esporsi al bello, autentico mezzo di completamento ed evoluzione dell’uomo”.

Chi è il musicista?

Elia Carletto inizia gli studi in Organo con Massimo Nosetti al Conservatorio G. Ghedini di Cuneo. È laureando in pianoforte moderno e fortepiano presso il Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria. Nel 2016 ha conseguito il Diploma Music Perfoming Piano dell’ Associated Board of the Royal Schools of Music (UK).

Ha seguito masterclass in prassi esecutiva storica alla Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo presso la quale è stato docente per i corsi di base. Collabora attivamente come pianista e organista nell’Accademia Filarmonica di Saluzzo.

Da gennaio 2022 è parte del consiglio direttivo della Steinway Society del Piemonte e Valle d’Aosta.