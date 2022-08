Dronero, nuovo marciapiede in viale Stazione

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del nuovo tratto di marciapiede in viale Stazione a partire dalla piazza dell'ex stazione ferroviaria fino alla fabbrica FALCI a fianco del tratto di strada provinciale n. 422.

"Un importante intervento" - ci dice il sindaco Mauro Astesano - "nell'ottica di una serie di realizzazioni volte ad aumentare la sicurezza dei nostri concittadini. Tale tratto risulta, infatti, utilizzato da pedoni che percorrono il tratto di banchina stradale non bitumata e delimitata dalla carreggiata dalla segnaletica orizzontale; tratto di strada che presenta evidenti segni di disconnessione viaria e senza una rete di raccolta delle acque piovane. Con l’esecuzione di tale intervento completeremo l’ultimo tratto urbano di marciapiede grazie alla realizzazione di un percorso protetto per i pedoni in parte rialzato rispetto all’attuale piano stradale e con la realizzazione di rampe di accesso anche per i diversamente abili".