Festeggiamenti amari per la patronale di Sant'Albano Stura: il Comune è in crisi e la Giunta pronta a dimettersi in blocco

Proprio mentre il paese di Sant'Albano Stura si appresta ai festeggiamenti della ricorrenza patronale di San Liberato, che si protrarranno dal 26 agosto al 4 settembre, l'amministrazione comunale, provata da mesi di difficoltà, ha deciso di mettere nero su bianco l'ardua situazione in cui l'ente si trova e di inoltrare all'intera cittadinanza una lunga lettera che illustra in modo dettagliato l'impasse.

Per una serie di congiunture la strutturazione degli uffici e dunque l'efficienza del loro funzionamento ha avuto negli ultimi mesi una involuzione che non permette, a detta del sindaco, di poter provvedere né all'amministrazione ordinaria né alla necessaria attenzione a bandi, finanziamenti e opportunità straordinarie.

Non solo il primo bando di concorso destinato alla ricerca del suo sostituto non ha avuto esito, ma il secondo ha visto la rinuncia di tutte e tre le unità risultate idonee.

Nella sostanza il Comune ha avuto delle gravi conseguenze da ciò in merito a due potenziali finanziamenti, poi sfumati, relativi all'intervento sul ponte di Via Trinitá - che avrebbe avuto pesanti prescrizioni da parte della Soprintendenza - e al progetto di adeguamento antisismico della scuola dell'infanzia.

Un totale di circa un milione di euro che non hanno potuto essere utilizzati.

Uno relativo all'ipotesi di "passo indietro" nel caso in cui la situazione non migliorasse, accennando implicitamente a delle dimissioni collettive.

Rispetto a questo aspetto, puntualmente contattato dalla nostra redazione, ecco la risposta del sindaco Giorgio Bozzano: "È una ipotesi che va valutata che speriamo di scongiurare nel più breve tempo possibile, chiaramente devono verificarsi situazioni che stiamo cercando con tutte le nostre forze di portare a compimento soprattutto per il bene del paese."

L'altro relativo alla posizione della minoranza consigliare, percepita come ostile dalla maggioranza, che stigmatizza ostruzionismo ed eccessivo "accanimento" in merito ad istanze e sindacato ispettivo, frangente che, sempre a detta di Bozzano, affaticherebbe ancor più gli uffici in un momento di grossa difficoltà.

La risposta del gruppo consiliare di minoranza non ha tardato ad arrivare da parte della capogruppo della minoranza Donatella Operti Dichiarando la propria apprensione per la situazione, suggeriscono nella loro comunicazione una causa diversa per la situazione in cui si trova il comune: l'atteggiamento di chiusura e di ostilità a qualsivoglia ipotesi di supporto da loro stessi partita.