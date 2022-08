Il Castello di Piasco apre in esclusiva per gli iscritti FAI

Il Castello di Piasco apre per la prima volta, in esclusiva per gli iscritti FAI, sabato 3 settembre.

“Una occasione speciale per conoscere una gemma del patrimonio artistico del Saluzzese – sottolinea Marco Piccat Capo Delegazione FAI Saluzzo - grazie alla disponibilità dei proprietari, discendenti dei Marchesi Raggi e alla sensibilità di Marisa Russotti Gullino che ci ha aperto le sale di alcuni palazzi e antiche dimore del Marchesato nel suo ultimo libro “Saluzzo e le terre del Monviso: antiche dimore, ville di collina, giardini”.

Il fascino del tempo che si è fermato , insieme ad una ricchezza di decorazioni , arredi e ambientazioni esterne di rara eleganza del palazzo sono offerti a tutti gli appassionai del mondo FAI. Per me s stata una scoperta bellissima che vorrei condividere con il maggior numero di partecipanti”.

Edificato intorno al 1650 per volere della famiglia Porporato, l'edificio comprende tre piani e racchiude una maestosa corte/giardino ed una terrazza di ampio respiro che si affaccia sul paese e sulla pianura circostante

Al suo interno una cappella richiama la figura di monsignor Filippo Porporato, Vescovo di Saluzzo (1741-1781), affreschi e dorature ricordano autori locali, piemontesi e liguri della seconda metà del Seicento, mentre alcune decorazioni rievocano affreschi di Palazzo Reale a Torino e della Reggia di Venaria.

Attualmente proprietà dei discendenti della famiglia di Antonio Raggi di Genova, apre per la prima volta per la Delegazione FAI di Saluzzo con un percorso tra le più belle sale del palazzo, la camera dorata, la camera gialla, il salone del pianterreno, la sala del bigliardo.

Visite riservate agli iscritti FAI (con tessera in corso di validità: Non sarà possibile iscriversi sul posto) con la guida dei proprietari che racconteranno storie e meraviglie della loro dimora.

Orari: sabato 3 settembre: mattino: 9,30/10,30/11,30 - pomeriggio: 15/16/17

Prenotazione obbligatoria entro il 1° settembre: al numero 3703069154

Contributo minimo volontario: 8 euro

Info: saluzzo@delegazionefai.fondoambiente.it

