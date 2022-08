"La maggioranza Robaldo ritiene o no strategico l'invaso di Serra degli Ulivi per la città di Mondovì?

Riceviamo e pubblichiamo.



Ci dispiace constatare che in Consiglio comunale si è avuta conferma della poca capacità di visione a lungo termine della Giunta Robaldo e della sua maggioranza su una infrastruttura strategica come l'invaso di Serra degli Ulivi, un'opera fortemente voluta dalla Regione e dai Consorzi irrigui che, se realizzata, aumenterebbe la capacità di resilienza del comparto agricolo e zootecnico locale.



E’ paradossale che, nonostante il progetto dell’invaso fosse considerato strategico da tutti e tre i candidati a sindaco a Mondovì, e inserito nei rispettivi programmi di mandato, solamente il candidato sindaco del centro-destra Enrico Rosso abbia votato coerentemente con quelle che erano le proposte programmatiche presentate in campagna elettorale.

Enrico Ferreri - che in molte occasioni pare accodarsi alla maggioranza – si è astenuto. E questo mentre i suoi compagni di gruppo di area centro-sinistra, Cesare Morandini e Davide Oreglia, hanno votato a favore, evidentemente cogliendo il senso e lo spirito della proposta.



Possibile che nessuno della maggioranza sia riuscito a fare lo sforzo di comprendere che l’ordine del giorno presentato su Serra degli Ulivi non aveva nulla di demagogico e chiedeva soltanto che Mondovì facesse valere il suo ruolo di città promotrice e capofila di un territorio che va al di là dei confini comunali come il Monregalese?



Noi, ad esempio, abbiamo votato, con senso di responsabilità, a favore della Green Community della Valle Tanaro perché crediamo che Mondovì debba avere un ruolo di città di area vasta e fare da connettore in merito ai grandi temi e progetti.



Ci chiediamo perché, invece, quando si va a chiedere sostegno per realizzare una opera cruciale come l'invaso di Serra degli Ulivi, la maggioranza Robaldo si trinceri dietro motivazioni ideologiche tipiche da astio elettorale, come se per Fratelli d'Italia fosse una colpa essere diventato, con ogni probabilità, il primo partito italiano.



E’ un peccato che la maggioranza si comporti in questo modo e chi dovrebbe avere un ruolo di garante delle istituzioni comunali, come il presidente del Consiglio comunale, si dimostri primo tifoso della maggioranza, piuttosto che super partes come il suo ruolo richiederebbe.



A differenza della miope visione politica della maggioranza Robaldo, confidiamo in un futuro centro-destra di governo nazionale che possa portare a una accelerazione di questa importante opera, non un “pallino” di Fratelli d'Italia, ma una necessità per centinaia di aziende agricole e zootecniche le quali rappresentano un motore economico essenziale per la nostra realtà territoriale.



L'amministrazione Robaldo, nascosta dietro la sua maschera civica, ma di fatto saldamente ancorata a un partito nazionale ben preciso, saprà relazionarsi in modo appropriato con gli enti superiori preposti oppure continuerà con la sua visione a corto raggio?



Il Gruppo consigliare Città di Mondovì di Fratelli d’Italia

Il Circolo di Mondovì e del Monregalese di Fratelli d’Italia