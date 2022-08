MIAC, Comune di Cuneo e il futuro della zootecnia locale: stanziati i fondi per la piattaforma e-commerce dei bovini

Il Comune di Cuneo torna a occuparsi - dopo la necessaria pausa elettorale ed estiva insieme - del progetto di realizzazione di una piattaforma e-commerce dedicata alla zootecnia cuneese grazie allo stanziamento di 107.236 euro alla società MIAC.



Il progetto punta ad ampliare il commercio della razza bovina Piemontese oltre i confini regionali e nazionali, rafformando allo stesso tempo l'immagine del territorio cuneese. L'idea è stata costruita dal Comune proprio in accordo con MIAC, e tramite la sottoscrizione di un protocollo d'intesa di durata pari allo svolgimento del progetto stesso e che impegna entrambe le parti nel raggiungimento di questo obiettivo.



I due enti ideatori della piattaforma hanno recepito i fondi stanziati da Fondazione CRC e Fondazione CRT - rispettivamente 50.000 euro per tre anni dal 2021 al 2023 e 15.000 euro su tre annualità - , e il Comune ha recentemente deliberato lo stanziamento della propria parte di cofinanziamento.



Il progetto è stato paventato per la prima volta nel dicembre 2020 quando il nuovo CdA MIAC si è presentato all'amministrazione comunale nel classico incontro 'di fine anno' che l'ente realizza con i rappresentanti delle proprie società partecipate (in questo caso, al 36%). La piattaforma di e-commerce ha rappresentato sin da subito uno dei punti cardine del nuovo piano industriale presentato dal presidente Marcello Cavallo, del tutto votato all'innovazione.