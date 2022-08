Nel monregalese le moto storiche dell'8 della Langhe: a Lesegno la prova speciale

Quattro tappe attraverso le Alpi Liguri, l'Alta Langa, Langhe e Roero che prenderà avvio domani, giovedì 25 agosto. La partenza, come da tradizione sarà a Cherasco. Nel pomeriggio prova speciale a Lesegno dove, per l'occasione, sono previste straordinariamente, visite guidate al castello in piazza Cristina del Carretto.

PROGRAMMA

Giovedì 25 agosto

La prima tappa dell'edizione centenario partirà come di consueto da Cherasco in Piazza Gina Lagorio alle 9.30.

La prima sosta dove i concorrenti effettueranno un Controllo Timbro sarà a Battifollo presso la pasticceria "Primo pan" intorno alle ore 11.30.

Dopo aver girato in lungo e in largo per le Alpi liguri la carovana farà sosta per pranzo a Ormea presso la "Trattoria il Borgo" dalle 13.00 alle 14.00 circa.

Di ritorno verso Cherasco l'ultima prestigiosa sosta sarà a Lesegno presso il ristorante Extro Ristoparl dalle 15 alle 16 circa con tanto di spettacolare Prova Speciale.

L'arrivo a Cherasco sotto l'Arco del Belvedere è previsto per le 17.30.

Venerdì 26 agosto

La seconda tappa dell'8 delle Langhe partirà da Cherasco sotto l'Arco del Belvedere alle 9.30.

Il primo Controllo Orario si terrà a Pontivreapresso il Kartodromo locale dalle 12 alle 13 circa

Il secondo Controllo Orario avverrà a Monastero Bormida dove i concorrenti sosteranno dalle 14 alle 15.

L'arrivo a Cherasco sotto l'Arco del Belvedere è previsto entro le 16.30.

Sabato 27 agosto

La terza tappa partirà da sempre da Cherasco sotto l'Arco del Belvedere alle 9.30.

La Prova Speciale di giornata si terrà, come da tradizione, a Gallo Grinzane presso il torronificio Sebaste in Via Piana Gallo 48 dalle 11 alle 13 circa

Il secondo Controllo Orario avverrà a Verduno presso le Cantine Diego Morra in località Cascina Mosca dove i concorrenti sosteranno dalle 14 alle 15

L'arrivo a Cherasco sotto l'Arco del Belvedere è previsto entro le 15.30.

Domenica 28 agosto

La quarta e ultima tappa dell'8 delle Langhe partirà da Cherasco sotto l'Arco del Belvedere alle 9.30. Durante le operazioni di partenza si terrà anche la Prova Speciale di giornata, spesso cruciale per assegnare il titolo.

L'ultima sosta prima dell'arrivo si terrà a Sommariva del Bosco presso il cortile del SANTUARIO Santuario della Beata Vergine Maria di San Giovanni in Via Scuole dalle 11.00 alle 13.30 circa

L'arrivo a Cherasco è previsto entro le 13.45 presso il cortile del Club Ruote d'epoca Cherasco in Via San Pietro 41 con successive premiazioni e saluti dei concorrenti.