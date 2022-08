Oltre al caro benzina, quello dell'assicurazione auto: in Piemonte +5,7% da inizio anno

Brutte notizie per gli automobilisti piemontesi; dopo l'aumento del prezzo della benzina (prima degli interventi 'taglia accise' del Governo), anche il costo dell’Rc auto è tornato a salire.

+5,7 da inizio anno in Piemonte

I dati dell'Osservatorio di Facile.It evidenziano come a luglio, per assicurare un veicolo a quattro ruote in Piemonte occorrevano, in media, 411,15 euro, vale a dire il 5,7% in più rispetto a inizio 2022. Il dato emerge dall’analisi di un campione di oltre 547.000 preventivi e relative quotazioni effettuati in Piemonte e raccolti da Facile.it nel corso dell’ultimo anno.