Concorso per 28 assunzioni nei Centri per l’Impiego della provincia di Cuneo

Agenzia Piemonte Lavoro, ente strumentale della Regione che gestisce e coordina i Centri per l'Impiego regionali, ha messo a bando 165 posti di lavoro, di cui 28 riservati alla provincia di Cuneo.



Le assunzioni saranno a tempo indeterminato. Sono complessivamente 28 i posti di cui è prevista l’assegnazione in provincia di Cuneo: 12 riguarderanno specialisti nelle politiche del lavoro (Cat D), 18 tecnici servizi per l’impiego (cat C).



Per fare sì che le assunzioni siano rispondenti alle reali esigenze di rafforzamento dei singoli Centri, l’iscrizione ai concorsi e la redazione delle graduatorie avverranno su base provinciale; ogni candidato potrà partecipare alla selezione con riferimento a una sola provincia, scelta al momento dell’iscrizione al concorso.



Le graduatorie provinciali verranno utilizzate, durante tutto il corso di validità delle stesse, per la copertura dei posti che si rendessero vacanti nel profilo professionale di riferimento.



C’è tempo sino alle ore 18 del 5 settembre per presentare la domanda di partecipazione. Si può inviare la richiesta di partecipazione esclusivamente online, tramite Spid, sulla piattaforma ai link pubblicati sul sito www.agenziapiemontelavoro.it nella sezione Amministrazione trasparente-Concorsi.



Le prove si svolgeranno nel rispetto delle vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e potranno svolgersi interamente in modalità telematica da remoto.



Sul sito https://agenziapiemontelavoro.it/ sono consultabili i bandi di concorso con le indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda e del pagamento della tassa di iscrizione di 10 euro, i requisiti per la partecipazione e le materie d’esame.



Per richieste di chiarimento è possibile consultare le FAQ che alleghiamo alla presente. In ogni caso, il centro per l'impiego di Saluzzo si rende disponibile a fornire ulteriori informazioni al numero 0175/427.32.