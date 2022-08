Fondi PNRR per gli asili nido: 17 Comuni ancora in attesa

Il bando scuola del Miur relativo ai fondi PNRR - i cui risultati sono stati resi pubblici alla fine della scorsa settimana - vede alcuni progetti finanziati ufficialmente, e sin d'ora, anche nella nostra provincia di Cuneo. Ma altri enti figurano comunque in graduatoria, i loro finanziamenti 'bloccati' dal Miur per la richiesta di ulteriori approfondimenti e specifiche.



Andando in ordine decrescente seguendo il valore del finanziamento, l'elenco dei Comuni coinvolti vede in cima Castelletto Stura (2.240.000 euro),

Venasca (1.804.180 euro), Borgo San Dalmazzo (1.600.000 euro), Cherasco (1.171.000 euro), Bra (1.164.000 euro), Bossolasco (1.145.000 euro), Costigliole Saluzzo (1.142.000 euro) e Cortemilia (1.200.000 euro).



Poi, la classifica prosegue con Piobesi d'Alba (995.000 euro), Martiniana Po (807.000), Cervasca (770.000 euro), Novello (720.000 euro), Unione Montana Valle Maira (535.000 euro), Gorzegno (360.000 euro), Santa Vittoria d'Alba (300.000 euro) e Valgrana (250.000 euro).



In attesa anche l'asilo nido di Madonna dell'Olmo di Cuneo

Tra gli enti attualmente in attesa anche il Comune di Cuneo per quanto riguarda il progetto relativo all'asilo nido in frazione Madonna dell'Olmo (che frutterebbe 936.000 euro di finanziamento).



"Dal PNRR abbiamo ricevuto conferma ufficiale e sicura dei fondi per le scuole 'polo', come quella che abbiamo intenzione di costruire a Borgo San Giuseppe - sottolinea la sindaca Patrizia Manassero - . Per quanto riguarda i nidi, così come altri Comune, siamo in graduatoria ma in attesa dell'ufficializzazione, stante alcune necessarie verifiche richieste dal Miur. Speriamo ovviamente tutto vada per il meglio e preventiviamo di metterci al lavoro non appena il Miur farà pervenire la documentazione".