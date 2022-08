Luce e gas, 10mila famiglie italiane in vacanza grazie a 'uBroker'

Sono oltre 20 milioni gli sconti in euro omaggiati e garantiti da ‘uBroker Srl’ ai propri clienti dal 2015 a oggi. Cifre da capogiro sconosciute a tutti gli operatori del settore luce e gas, che hanno trasformato la start-up ideata da Cristiano Bilucaglia (e proprio per questo plebiscitariamente eletto ‘Imprenditore dell’Anno’) in una solida e rodata realtà multipotenziale e multimilionaria. Una straordinaria Società per Azioni sempre più ambita e altrettanto approcciata da quanti cercano soluzioni concrete e reali al problema del caro-energia e dell’inflazione galoppante.

Ed è così che il virtuoso e producente fidelity program scelgozero.it di ‘uBroker’, il primo e unico al mondo che consente risparmi crescenti in fattura sino all’azzeramento dei costi di fornitura (Canone Rai e accise incluse), diventa l’opportunità irrinunciabile che i consumatori aspettavano da tempo per poter preservare il proprio potere d’acquisto dagli effetti negativi congiunti e congiunturali dei mercati e degli inquieti e altalenanti scenari geopolitici.

Un principio funzionale e altresì perfettamente funzionante che ha permesso, nell’estate del 2022, a ben 10mila famiglie di poter comodamente andare in vacanza, assicurandosi nel tempo i budgets necessari allo scopo senza dover ricorrere a prestiti, credito al consumo o ai costosissimi plafond delle carte di credito. Tutte formule da rimborsare a costi di interesse particolarmente vantaggiosi soltanto per banche e finanziarie.

“La redistribuzione sociale della ricchezza, oggi più che mai, si fa ancor più alfa e omega nella filiera morale e produttiva che anima il cuore e la mente di un’impresa sana, competitiva e leale. Noi di ‘uBroker’ lo abbiamo compreso sin dal primo giorno, e la politica del buonsenso e della condivisione continua a ripagarci ampiamente ogni giorno di più”, esordisce il Chairman del marchio pluripremiato ‘Leader della Crescita’ da ‘ll Sole 24 Ore’ e dal ‘Financial Times’ che l’ha annoverato tra le 1000 imprese europee a maggior tasso di sviluppo (scelto tra ben 20milioni di soggetti di mercato candidati).

“In un momento storico contingente sfavorevole e fluttuante come quello in corso, aver potuto consentire a circa 40mila italiani, considerando che in media un nucleo familiare tipo si compone di almeno quattro elementi, è un risultato senza precedenti che ci appaga e commuove insieme. Proseguiamo pertanto ancora più convinti e decisi sulla strada intrapresa, certi del fatto che la fiducia ben riposta di chi ci sceglie è il carburante che anima la nostra mission quotidiana: distribuire energia positiva. Nelle case, e nella vita”, chiosa entusiasta l’industriale altresì stimato dalle principali associazioni consumeristiche italiane e universalmente noto e apprezzato quale generoso mecenate in Italia e anche oltreconfine.