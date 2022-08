A Rivoira di Boves torna la festa di San Grato

Dal 1° al 17 settembre si terranno in frazione Rivoira di Boves i festeggiamenti patronali in onore di San Grato.

La festa prenderà il via giovedì 1 settembre, a partire dalle ore 20,30, con la gara a Scala 40 presso il Circolo Unione Agricola.

Venerdì 2 si continua alle ore 19 con la Corsa non competitiva organizzata dalla Boves Run a cui seguirà, dalle 20,30, la gara di Belotta presso il Circolo Unione Agricola. A partire dalle ore 20 inizia la festa della Birra “Rivoira by night 16” con birra e carne alla piastra per tutta la serata. Ad accompagnare la musica con il Djset di Mattia Dutto e Deejay Pito.

Sabato 3 settembre alle ore 14 gara di bocce Petanque e, a partire dalle ore 20, torna l’appuntamento con la festa della birra e tanta musica con Marco Marzi & Marco Skarica di Radio Number One.

Domenica 4 settembre alle ore 9,30 raduno dei trattori di serie con giro per le strade di Rivoira nel tardo pomeriggio. Alle 10 la Santa Messa e processione in onore di San Grato e benedizione dei trattori. A seguire inaugurazione dell’esposizione di prodotti locali tipici “Ai piedi della Bisalta” in collaborazione con il Consorzio della Patata della Bisalta.

Durante la giornata possibilità di visitare la mostra di animali con dimostrazione di ferratura dei cavalli, la mostra itinerante “Prima che scenda la notte”, una raccolta di oggetti, curiosità e cose del passato o il Gran mercato rivoirese.

Alle ore 13 si terrà il pranzo organizzato dall’Amministrazione del Circolo Unione Agricola e alle 15 giochi popolari e banco di beneficienza.

Lunedì 5 settembre alle ore 14 la gara a Pallapugno aperta a tutti e alle ore 19,30 grande appuntamento con la serata gastronomica con le patate della Bisalta e gran grigliata rivoirese con il supporto della chef stellata Mary Barale (gli organizzatori invitano a portare con sé posate e bicchieri per non creare troppi rifiuti). Biglietti fino a d esaurimento – prenotazione obbligatoria ai numeri Curti Paolo 348 4764399 oppure Cavallo Milena 347 162 5755. Seguirà una serata all’insegna della musica con “I Coitoni”.

Venerdì 9 settembre alle ore 21 la commedia “Una tira l’auta” presentata dalla compagnia teatrale “lj Sensa Libret.

Sabato 10 settembre alle ore 14 torna la gara di Pallapugno ma riservata ai rivoiresi.

Sabato 17 settembre la festa della frazione si chiude in bellezza con la tradizionale Cena dell’Amicizia a partire dalle ore 19,30 presso il chiosco dell’Asilo. Per info e prenotazioni Macagno Cristian 349 6030059.

Servizio bar per tutta la durata dei festeggiamenti.