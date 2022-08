“Fino all’Alba”: sabato 27 agosto torna in città la notte bianca

Cresce, ad Alba, l’attesa per il grande ritorno della notte bianca in città: dopo il lungo stop imposto dalla pandemia, tutto è pronto perché sabato 27 agosto possa nuovamente esplodere il divertimento – ovviamente in sicurezza –, con una serie di eventi in cui sui tre palchi allestiti nelle piazze del centro storico cittadino si alterneranno artisti e generi musicali diversi, adatti a ogni pubblico. L’estate si avvia dunque verso la conclusione con “Fino all’Alba”: con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Alba, l’associazione Wake Up propone una notte bianca di musica che si svilupperà nel centro storico, tra piazza Rossetti, piazza Garibaldi e piazza Risorgimento.

Sul palco di quest’ultima, penultimo evento di “WkUP 22”, salirà il rapper da dischi di platino Boro Boro, amatissimo dai giovanissimi con tre milioni di ascolti mensili sulla piattaforma digitale Spotify, preceduto da MADJ. Gran finale intorno alle 23, sempre in piazza Risorgimento, con lo SHUFFLE PARTY: con il djset di MRCUGI, ritorna ad Alba la famosa e amatissima festa animata dove tutti sono protagonisti, in abbigliamento creativo che mescola stili, generi, identità sia musicali che di look all'insegna del divertimento e della fantasia.

In piazza Garibaldi la Royal Party Band proporrà un revival dance anni ’70/’80/’90, concerto live durante il quale verranno proposti i più grandi successi dagli anni Settanta a oggi, tutti da ballare e da cantare, con un’alternanza sul palco di ballerini e spettacolari coreografie con oltre 50 costumi di scena.

Piazza Rossetti ospiterà invece il djset di Antidote - NCL special event, con sonorità che rimandano al reggaeton e alla trapmusic.

L’accesso alle piazze – sulle quali, per motivi di sicurezza, sarà vietato introdurre bottiglie di vetro, lattine e borracce in metallo – sarà libero e gratuito. L’inizio degli spettacoli è previsto in modo scaglionato a partire dalle ore 19.

Piazza Garibaldi

Ore 19 – Opening act djset

Ore 21 – Royal Party Band

Piazza Rossetti

Ore 19 – Antidote dj set – NCL Special Event

Piazza Risorgimento

Ore 21 – Opening act, MADJ

Ore 22.30 – Boro Boro

A seguire Shuffle Party, dj set MRCUGI