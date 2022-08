Vittorio Emanuele II sui nostri passi: a Sommariva Perno, incontro con la storia nel parco

Che si fa questo weekend? Se non sapete cosa rispondere a questa domanda e siete a corto di idee, ecco la soluzione. Domenica 28 agosto, dalle ore 17 alle ore 18, presso il Parco Forestale del Roero, va in scena un appuntamento speciale per farci godere dello straordinario patrimonio storico e naturalistico del nostro territorio. Ah, chiaramente tutto gratuito, della serie minima spesa, massima resa.

Nella bucolica atmosfera del Lago degli Aironi sarà possibile trascorrere un’ora tra realtà e leggenda, fino ad incontrare grandi nomi della storia che hanno mosso i propri passi in terra roerina. Troveremo nientedimeno che Vittorio Emanuele II di Savoia “in persona”, accompagnato dalla sua Bela Rosin, per poi ritrovarci catapultati nel bel mezzo della battaglia di Ceresole del 1544.

No, non è l’effetto del caldo torrido, succederà davvero. Preparatevi a solcare la più grande e recente fiaba reale d’Italia, a perdervi in appassionate pagine di cronaca e d’amore d’altri tempi con i brevi saggi di storia a cura del giornalista e scrittore Gian Mario Ricciardi, grande esperto della materia, che ha tradotto nel suo ultimo romanzo dal titolo “Rosa, la bella del re” (Priuli & Verlucca editori).

Non è finita qui. Il racconto sarà intervallato dai canti del gruppo musicale “Cui dra frola ‘d Sumariva”, fino ad arrivare all’aperitivo offerto dall’associazione Roero Verde 2.0. Niente di meglio per concludere questo viaggio a cavallo di più secoli di storia.

L’evento, patrocinato dai Comuni di Bra e di Sommariva Perno, è organizzato in collaborazione con le Pro Loco di Pollenzo, di Sommariva Perno e di altri Comuni del Roero. In caso di mal tempo l’evento si svolgerà al coperto in via San Giovanni, a Sommariva Perno.

Vi abbiamo detto che ci sarà il saluto delle autorità? I sindaci di Sommariva Perno e di Bra, Walter Cornero e Gianni Fogliato e l’assessore braidese Lucilla Ciravegna, daranno a tutti il benvenuto in quest’oasi di pace naturale per un appuntamento davvero imperdibile.