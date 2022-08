Azione punta sul cuneese Vincenzo Pellegrino: "Portiamo avanti l'idea di un'Italia del merito"

"Sono onorato di esser candidato per @Azione e #ItaliaSulSerio #terzopolo al Senato della Repubblica nel collegio uninominale della Provincia di Cuneo (oltre Carmagnola e Pinerolese) e nel collegio plurinominale del Piemonte 2 (tutte le province escluso quella di Torino). Una responsabilità che ho accettato con spirito di servizio e per la quale mi impegno perché convinto che all’Italia serva serietà, competenza e pragmatismo".



Con questo post sui propri profili social, Vincenzo Pellegrino – consigliere comunale di Cuneo e consigliere provinciale – annuncia la candidatura al Senato nel collegio della Provincia di Cuneo e nel plurinominale del Piemonte 2.



"In questa campagna elettorale, insieme agli amici @CarloCalenda ed Enrico Costa – candidato alla Camera dei Deputati nel collegio di Cuneo-Mondovì-Saluzzo – lavorerò per dar voce al nostro territorio e per portare avanti l’idea di un’Italia del merito! Il 25 settembre vota l’#ItaliaSulSerio".