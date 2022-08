Provincia di Cuneo, per la presidenza sarà sfida tra Robaldo (Mondovì) e Bo (Alba)?

Lo avevamo scritto che la concomitanza – domenica 25 settembre – tra elezioni politiche nazionali ed elezioni provinciali avrebbe reso impraticabile la soluzione unitaria per la presidenza della Provincia.

E la conferma – sulla scorta delle dichiarazione dei maggiori esponenti del centrodestra – arriva puntuale.

La candidatura di Luca Robaldo, sindaco di Mondovì, lanciata dal collega di Busca, Marco Gallo, e sottoscritta da vari altri sindaci, non trova l’assenso degli amministratori di area centrodestra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

“Il centrodestra – afferma Giorgio Bergesio, senatore e segretario provinciale della Lega - sta lavorando ad una candidatura unitaria. In settimana ci confronteremo sui nomi delle o dei possibili candidati. Certe scelte – spiega - non possono essere disgiunte dalla posizione politica di partenza, soprattutto in casi in cui, come centrodestra, siamo presenti in posizioni completamente opposte nei consigli comunali ad eventuali possibili candidati. A prescindere dal valore delle persone proposte – considera Bergesio - non credo si possano accettare a cuor leggero candidature in cui nel Comune siamo all'opposizione ed in Provincia saremmo in maggioranza”.

Il segretario della Lega non si sbilancia sui nomi, ma aggiunge: “Valuteremo con molta attenzione se esiste la possibilità di una proposta che raccolga più consensi possibili tra i primi cittadini della provincia senza però contraddire i nostri valori e il percorso politico locale di questi ultimi mesi in città dove ci siamo presentati uniti e compatti come centrodestra, accompagnati anche da liste civiche. Non dimentichiamo infine – osserva ancora - che come centrodestra unito stiamo governando bene in Regione e abbiamo avuto ottimi risultati alle ultime elezioni nazionali ed europee, senza contare che risultiamo in netto vantaggio nei sondaggi delle prossime elezioni del 25 settembre. Pur essendo la tornata provinciale una elezione di secondo livello, penso che la volontà popolare, insieme al buon governo del centrodestra unito – conclude il segretario provinciale della Lega -, debbano rappresentare i valori guida, tralasciando ragionamenti di opportunità e convenienza”.

Anche da Fratelli d’Italia arriva uno stop alla candidatura del sindaco di Mondovì: “Con la posizione di Robaldo falsamente civico, ma in realtà organico ad Azione in accordo con il Partito Democratico, in questo momento non ci sono i presupposti per una soluzione unitaria per la presidenza. Il centrodestra fa quadrato – afferma Paolo Bongioanni, capogruppo in Regione di FdI - ed esprimerà la propria candidatura che penso uscirà già nelle prossime ore, condivisa da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia per andare ad eleggere, sotto la guida del presidente Cirio, il nuovo presidente della Provincia”.

Da Forza Italia nessun commento ufficiale, in attesa del pronunciamento di Alberto Cirio, il quale – a precisa domanda su una possibile risposta condivisa su Robaldo – si limita ad un laconico: “Non direi”.

Risulta che Marco Perosino, dopo la ormai quasi certa rielezione in Parlamento, abbia già desistito.

Idem il segretario provinciale azzurro e sindaco di Boves, Maurizio Paoletti, poco propenso ad accettare anche in considerazione della scadenza nella primavera 2024 del suo mandato da sindaco.

Resta in pista l’opzione di Carlo Bo, sindaco di Alba, il quale però, prudentemente, in queste ore preferisce non sbilanciarsi, conoscendo le perplessità di Cirio, preoccupato delle critiche che potrebbero derivare se la presidenza della Regione e della Provincia dovessero risultare entrambe appannaggio dell’Albese.

Bergesio, nella sua dichiarazione, ha fatto un vago accenno alla possibilità di una candidatura femminile, senza tuttavia spingersi oltre nel tratteggiarne un identikit.

Vedremo che piega prenderanno gli eventi nelle prossime ore. La scadenza per la presentazione delle candidatura alla presidenza della Provincia è fissata per le ore 12 di lunedì 5 settembre. Ogni candidatura deve essere sottoscritta da circa 400 firme di amministratori dei 247 Comuni del Cuneese.