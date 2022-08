Volley A2/F: il "jolly" Marika Longobardi tra i volti nuovi della Lpm Bam Mondovì: "Felice di essere qui"

L'entusiasmo e la voglia di far bene trapelano dallo sguardo e dalle parole di Marika Longobardi, uno dei volti nuovi della Lpm Bam Mondovì. La talentuosa giocatrice, che in passato ha rivestito il ruolo di opposto, dallo scorso anno gioca come schiacciatrice di posto 4.

Un cambio di ruolo che ha finito per esaltare le doti di questa giovane giocatrice. Dopo la stagione nel Modica, la schiacciatrice di Cava de' Tirreni è pronta per la sua nuova avventura con la maglia del Puma. Ecco il suo commento nel primo giorno di preparazione della Lpm: