Volley A2/F: esordio di fuoco per la Lpm Bam Mondovì...si comincia al PalaManera con la Futura Busto Arsizio

La Lega di pallavolo femminile di serie A ha reso noto il calendario del Campionato di A2 stagione 2022/2023 che prenderà il via nel week-end del 22 e 23 ottobre prossimi. L'unica formazione piemontese in corsa è la Lpm Bam Mondovì, che nella passata stagione ha sfiorato la promozione in A1.

La squadra di coach Bibo Solforati è inserita nel girone A, sulla carta il più difficile dei due raggruppamenti visto il gran numero di pretendenti al salto di categoria. La prima avversaria delle pumine sarà la Futura Busto Arsizio, tra le corazzate del girone. La prima trasferta della stagione, invece, sarà in casa della matricola Picco Lecco. Per uno "scherzo" del calendario, coach Solfarati per il secondo anno consecutivo inizierà la stagione affrontando Daris Amadio, lo scorso anno tecnico del Montecchio, ma da quest'anno allenatore delle "cocche" lombarde.

Ecco la prima giornata di campionato e in allegato tutte le giornate in programma della regular season:

1^ GIORNATA DI ANDATA GIRONE A – 22/23 ottobre 2022