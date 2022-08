Volley femminile: gli impegni in nazionale delle quattro giocatrici straniere del Cuneo Granda Volley

Tra amichevoli e competizioni ufficiali, una panoramica degli impegni delle cinque giocatrici di Cuneo Granda Volley con le rispettive Nazionali.



Lucille Gicquel

Dopo aver conquistato il primo titolo internazionale della sua storia con la vittoria in Golden League e l’amara sconfitta con la Colombia nei quarti della Challenger Cup, che metteva in palio un posto nella prossima VNL, la Francia di Lucille Gicquel ha iniziato con un triplice confronto con la Turchia una lunga serie di amichevoli che permetteranno alle transalpine di misurarsi con avversarie di alto livello per continuare a crescere in vista di quello che è l’appuntamento, vale a dire i Giochi Olimpici di Parigi 2024.



Contro la formazione di coach Guidetti sono arrivate due sconfitte in quattro set e un pareggio (2-2). Gicquel, in campo nella prima e nella terza sfida, è stata tra le migliori delle sue: nel primo match, conclusosi 1-3 a favore della Turchia, ha chiuso con 20 punti (4 muri e 2 ace, 40% in attacco), mentre nella partita terminata sul 2-2 ha messo a referto 18 punti con il 57% in attacco.



Tra il 2 e il 7 settembre le Bleues affronteranno tre volte l’Italia di Davide Mazzanti a Cavalese per poi concludere la loro lunga estate con il Tournoi de France che si svolgerà a Belfort, Chaumont e Metz dal 9 al 18 settembre; ai blocchi di partenza, oltre alle padrone di casa, Colombia, Belgio, Giappone, Argentina e Canada.



Greta Szakmáry

Sabato 20 l’Ungheria di Greta Szakmáry ha regolato con un netto 3-0 il Portogallo nella prima partita del girone di qualificazione agli Europei 2023; per Szakmáry 11 punti con 5 muri.



Le prossime partite delle magiare:

– mercoledì 24 agosto Ungheria-Ucraina a Budapest

– sabato 27 agosto Ungheria-Cipro a Budapest

– sabato 3 settembre Cipro-Ungheria a Nicosia

– mercoledì 7 settembre Ucraina-Ungheria a Kutna Hora

– sabato 10 settembre Ungheria-Portogallo a Békéscsaba



Dani Drews e Anna Hall

Per Dani Drews l’avventura in Pan American Cup è iniziata con una prova da top scorer nel primo match disputatosi a Hermosillo (Messico) domenica 21: nel 3-1 con cui gli USA hanno superato il Perù la nuova schiacciatrice cuneese ha messo a segno 19 punti con 3 muri e 2 ace. Nel 3-0 su Porto Rico Drews è rimasta in campo nei primi due set siglando sei punti.



La competizione si chiuderà domenica 28 agosto con le finali che assegneranno piazzamenti e medaglie. La centrale Anna (Stevenson) Hall è invece al lavoro con il gruppo che sta preparando i Mondiali agli ordini di coach Kiraly.