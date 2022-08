Atletica: anche Rostan e Somà convocati alla CHallenge Stellina

Si ritorna alle origini. E lo si fa in grande. Questo il leit motiv dell’edizione numero 34 del Challenge Stellina di domenica 28 agosto a Susa, tradizionale appuntamento nel panorama della corsa in montagna, che è di nuovo trofeo per nazioni: l’ultima volta fu nel 2006, poi la formula venne abbandonata fino a oggi.



All’edizione del 2022 che vuole essere quindi la prima di un nuovo ciclo, con l’intenzione di riproporre il trofeo anche nelle prossime stagioni, oltre all’Italia padrona di casa hanno aderito le squadre di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania e Slovenia.



Di grande spessore la rappresentativa a stelle e strisce con i campioni del mondo Grayson Murphy e Joe Gray, entrambi d’oro nel 2019: per la prima volta due iridati in carica gareggiano allo Stellina.



Tra gli uomini convocati anche il vicecampione italiano Andrea Rostan (Atl. Saluzzo), primo nell’ultima prova tricolore di sola salita a Premana e nel Piz Tri Vertical a Malonno dopo il quale ha patito un piccolo infortunio. Tra le donne, invece, la debuttante in nazionale Maddalena Somà (Atl. Roata Chiusani), specialista dello sci di fondo in cui ha conquistato quest’anno la Coppa Italia under 23.