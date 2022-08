Uno spettacolo divertentissimo nel quale il comico porterà in scena diversi personaggi che lo hanno reso celebre negli oltre 30 anni di partecipazioni televisive.

Non solo quindi "Il panettiere" ma anche altre incredibili maschere tra cui il "Mago Abat Jour", "Tempesta ormonale" e molti altri.

Non solo quindi "Il panettiere" ma anche altre incredibili maschere tra cui il "Mago Abat Jour", "Tempesta ormonale" e molti altri.