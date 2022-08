Al Mussotto i funerali di Giancarlo Amprimo, ex vice direttore Ferrero in pensione

EPICEDIO PER L’ARTIGIANO DEL GUSTO

(a Giancarlo Amprimo, in memoriam)



Questo giorno non è per noi, chi resta,

Noi che restiamo a far Festa? Seppur

Un sole fresco imperi sulla voglia

Di pioggia, di piovere per te pianti,

Molto meglio ti doneranno i canti!



Perché, zio caro, lassù nel tuo cielo

Salmoni e trote eterne pescherai

Dal loro specchio d’acqua cristallina,

E non morranno, perché non si muore,

E coglierai bei funghi in lieto amore;



Una qualsiasi composizione

Di gusti alpestri, ma pure di mare,

Tu con la mente farai risuonare

Per ogni stanza d’aurea vita. Dormi,

Vai pure, in festa, ché la nostra Scozia



Altrove, caro zio, lei sì, ci aspetta!

Questa è la poesia che il nipote Paolo Pera ha scritto e che ben sintetizza l’essenza della persona di Giancarlo Amprimo, 67 anni, ex direttore Ferrero, deceduto il 24 agosto.

L’uomo lascia la moglie Fioralba, il figlio Gianluca, la figliastra Sara, e parenti tutti. Se n’è andato per un malore improvviso, tra lo sgomento di chi lo conosceva, ora privato di un uomo che sapeva essere simpatico in modo serioso, ma a cui piaceva stare in compagnia, per condividere la sua passione per il gusto del cibo, per la scoperta dei sapori.

Nato a Collegno poi trasferito ad Alba per lavoro, dopo la parentesi di alcuni anni in Basilicata, sempre per la Ferrero, ha vissuto e lavorato nella sede albese e in diverse Nazioni per la multinazionale dolciaria, dove è nata e si è consolidata la sua amicizia con Pietro Ferrero.



«Mio zio - racconta Paolo Pera - era un ex vice direttore in pensione della Ferrero ed ha sempre esercitato con grande passione il suo lavoro di scoperta dei sapori e di abbinamenti del gusto. Una passione che anche in pensione ha cercato di trasmetterci. Era un cuoco eccellente e, durante i pranzi e le cene, con lo sguardo carpiva i nostri pensieri mentre cercavamo di individuare le sfumature dei sapori delle sue pietanze. Questo è un ricordo che porterò sempre con me. Era una persona generosa, capace di condividere: sempre in fatto di cucina quanti pesci e funghi abbiamo assaporato insieme! Amava molto pescare e andare alla ricerca dei funghi. Infatti si divideva tra mare e montagna, dove aveva due case per le sue vacanze».

Un rapporto zio-nipote incentrato sul rispetto: «Per lui - continua Paolo - ho sempre avuto grande reverenza e rispetto. Eravamo accomunati dalla passione per la cultura, per la lettura, e per la curiosità. Zio si interessava anche di alchimia e, ultimamente, di apicoltura e di produzione di maraschino. Che dire, era un uomo interessante che sapeva creare attenzione. Rimpiangerò solo il fatto di non aver mai osato molto nel cercare un’amicizia più profonda anche se ho cercato una via per farlo, ma sapevo che lui mi voleva bene: stavamo organizzando un viaggio in Scozia. Sarà sempre nel mio cuore, ed il suo spirito ci aiuterà».

E il suo ricordo resterà per sempre anche a Chiusa Pesio, sulla parete della casa che stava sistemando. Sulla stele è riportato un proverbio degli aborigeni australiani (il figlio Gianluca ha studiato in Australia, seguendo le orme del padre in scienze alimentari) che piaceva molto a Giancarlo, e che recita: “Siamo tutti visitatori del nostro tempo, dei nostri luoghi. Il nostro scopo qui è quello di osservare, imparare, crescere, amare…per poi tornare a casa”.

Questa sera, 25 agosto, è in programma il Rosario alle ore 20.30 nella parrocchia del Mussotto dove, domani 26 agosto, alle ore 10, saranno celebrati i funerali. La salma sarà poi cremata a Bra.