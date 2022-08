Busca, proseguono anche in estate i lavori sul nuovo polo scolastico [VIDEO]

"I lavori stanno procedendo nel rispetto delle tempistiche che ci eravamo prefissati, e i tecnici comunali e lo Studio 77 hanno lavorato per tutta l'estate e stanno continuando a farlo. Concluse le strutture, si sta procedendo alla posa degli impianti interni".

A parlare il sindaco di Busca, Marco Gallo, evidentemente soddisfatto da come stiano continuando senza sosta le opere di costruzione del nuovo polo scolastico della città. Un progetto sentito e necessario al centro - lo scorso aprile - di una visita del presidente della Regione Alberto Cirio a cui avevano parecipato, proprio in cantiere, anche gli alunni di otto classi buschesi.

Qui sotto alcune riprese aeree della zona del cantiere, pubblicate sulla pagina Facebook del Comune:



La struttura in questione, dotata di cinque bracci (uno più lungo in legno lamellare, il corpo centrale con l'ingresso, le scale e gli ascensori, altri due in legno lamellare e acciaio e l'ultimo con l'auditorium al pian terreno, in calcestruzzo e legno lamellare) sarà avveniristica, inclusiva e unica nel suo genere in tutto il Piemonte. Le platee di fondazione dei settori sono state completate in febbraio; da marzo il via alle opere relative alle elevazioni dei due piani fuori terra.

"L'intenzione è sempre stata quella di concludere i lavori per la primavera del prossimo anno, così da permettere ai ragazzi di entrare per l'anno scolastico 2023-2024, e al netto di ritardi sui materiali o lungaggini attualmente non prevedibili, dovremmo riuscirci" conclude Gallo.