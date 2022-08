Ciclismo, Scratch dei "Mondiali su pista": Marzanati settima a Tel Aviv

Buona prestazione della biellese Camilla Marzanati nella prova dello Scratch al “Campionato del Mondo Donne Junior su Pista”, in corso di svolgimento presso il velodromo di Tel Aviv, in Israele.



La talentuosa portacolori del Racconigi Cycling Team, campionessa italiana in carica nello Scratch e nella Velocità a Squadre, ha sfiorato la 'top five' conquistando un più che positivo settimo posto finale, al cospetto di atlete provenienti da ogni angolo del pianeta.



Domenica 28 agosto le atlete di potron Silvio Traversa e del team manager Claudio Vassallo andranno a caccia di un buon risultato nella cinquantunesima edizione della “Coppa Città di Formigine”, gara junior organizzata sulle strade della città in provincia di Modena.



I colori della formazione rosso-nera saranno difesi dall'under primo anno Matilde

Beltrami e dalle junior Benedetta Brafa, Irene Cagnazzo, Matilde Ceriello, Camilla Marzanati ed Elisa Roccato. Il ritrovo è fissato alle ore 11:00 in Piazza della Repubblica a Formigine, dove un paio d'ore più tardi prenderà il via la gara. Le ragazze al via dovranno affrontare 77,600 chilometri spalmati sulle strade di un circuito cittadino lungo 9700 metri da ripetere per 8 volte.



La competizione è particolarmente adatta alle 'ruote veloci' del gruppo, che non dovrebbero farsi sfuggire l'occasione di giocarsi allo sprint il successo finale.